俳優の黒川想矢が、きょう21日発売の雑誌『CanCam』1月号（小学館）の連載「今日はキミと、もぐもぐ記念日」に登場する。【全身ショット】エモい⋯スタイリッシュな装いで登場した黒川想矢黒川は、現在15歳。5歳から芸能活動を開始し、2023年に映画『怪物』で「第47回日本アカデミー賞新人俳優賞」をはじめ、数々の新人賞を受賞した。興収170億円を突破した映画『国宝』では、圧巻の演技力と妖艶さで大きな話題を呼んでい