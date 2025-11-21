俳優・横浜流星が、アワード『THE ONES TO WATCH 2025』の受賞者に決定した。21日、ファッション誌『VOGUE JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）が発表した。【写真】旬の顔ずらり！「THE ONES TO WATCH 2025」受賞者同アワードは、さまざまな分野で圧倒的な活躍をみせ、スタイル・生き方・美において『VOGUE JAPAN』読者をインスパイアしたヴォーグな女性を『VOGUE JAPAN』が選出し、記者会見も行ってきた誌面・イベント連動型