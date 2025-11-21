栃木県内の各地域には脈々と受け継がれる伝統料理があります。 このうち宇都宮市の上河内地区では２０日、地元に伝わる伝統料理を次の世代へつなげていこうと、試食会が開かれました。 上河内地区に伝わる伝統料理「あゆのくされずし」は、３カ月間塩漬けしたアユに大根とごはんを混ぜて、１０日間ほど発酵させて作られます。 日本の伝統的な発酵食品「なれ寿司」の一種で、１年ほど発酵させる「なれ寿司」と比べて、発酵期間が