DHT-S218 Amazonは21日、「Amazon ブラックフライデー」の先行セールを開始。デノンのサウンドバーも低価格になっており、21日9時に編集部が確認したところ、デュアルサブウーハー内蔵でAtmos対応の「DHT-S218」が16% OFFの26,400円、サブウーファーがセットの「DHT-S517」が11% OFFの38,610円になっている。 ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があり