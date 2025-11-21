記者会見する木原官房長官＝21日午前、首相官邸木原稔官房長官は21日の記者会見で、高市早苗首相が20カ国・地域首脳会議（G20サミット）に出席するため、21〜24日の日程で南アフリカを訪問すると正式に発表した。「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け、グローバルサウスと呼ばれる新興・途上国との連携強化を図る構えだ。参加国首脳らとも個別に会談する。木原氏は「首相は国際社会が直面するさまざまな重要課題につい