２０日の栃木県内は冬型の気圧配置が弱まり、晴れる所が多くなった一方で、放射冷却の影響で特に朝の冷え込みが強くなり、一部の地域で今年１番の寒さとなりました。 午前７時すぎのＪＲ宇都宮駅では、陽が昇っても手元の温度計は２．５℃を示しています。 宇都宮市では、２０日午前６時３０分ごろ、最低気温は１．１℃を記録し、通勤や通学などで駅を利用する人たちは、厚手のコートやマフラーなどで防寒対策を行っ