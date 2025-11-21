ハンバーグ&ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、11月25日から11月30日までの6日間、「11月の29(肉)の日」を開催し、特別メニュー「アンガスカットサーロインのトリプルグリル プレミアムセット付」(120g:税込3,190円〜)を販売する。また、11月25日から、会計時にスクラッチクーポン『29(肉)の日クーポン』を配布する。数量限定のため、なくなり次第終了。〈11月の29(肉)の日は通常よりも長い6