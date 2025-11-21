「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで開催され、長嶋茂雄さんの足跡を振り返る追悼特別映像が上映された。ＢＧＭは長嶋さんをイメージして桑田佳祐が作詞・作曲したサザンオールスターズの「栄光の男」で、長嶋さんの現役時代から監督時代までの映像とともに流された。長嶋さんの名言「野球とは人生そのもの」や「４番、サード長嶋、背番号３」という往年のアナウンスも流れ、東京ドームの来