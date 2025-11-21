◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝枠順確定出走馬１８頭の枠順が１１月２１日、確定した。史上９頭目の同一年春秋マイルＧ１制覇に挑むジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）は７枠１５番に決まった。史上初となる牡馬が出走可能なＪＲＡマイルＧ１・４競走の完全制覇の記録がかかる。ソウルラッシュ（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）