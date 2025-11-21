大井川鉄道は１６日から１２系客車の営業運転を開始。同日に新金谷駅で出発式を行った。鳥塚亮社長は「ブルートレインは天下の東海道を走っていた列車であります。ですから静岡のこの地に大変ふさわしいと考えております。大井川鉄道は不通区間があり経営的にも厳しい状況ではありますが、常に話題をもって皆様にお楽しみいただき、静岡を盛り立てていける鉄道であっていきたいと考えています」とあいさつした。来年はＳＬ復活