「0秒レモンサワー 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」が、年に一度の特別イベント「“超”（スーパー）イイニクの日 ブラックビーフフライデー」を開催する。特別イベントの実施期間は、2025年11月28日（金）から30日（日）までの3日間。通常税別299円（税込329円）の人気メニュー「大盤振舞！牛すじ焼き」を税別29円（税込32円）で提供するなど、全5種類のメニューを“29（ニク）”にちなんだ特別価格で用意。「肉の日」にふさわし