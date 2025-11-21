神奈川県横浜市で塾から帰宅途中だった小学6年生の女子児童を尾行し下着を盗撮したとして、大学院生の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された大学院生の米田健太郎容疑者は今年7月、横浜市鶴見区のマンションに侵入し、小学6年生の女子児童の下着を盗撮した疑いなどがもたれています。米田容疑者は、塾から帰宅途中だった女子児童を塾の最寄りのバス停から自宅マンションのエレベーターの中まで尾行し、犯行に及んだと