【ロンドン＝市川大輔】ロイター通信などによると、スペインの裁判所は、米ＳＮＳ大手メタ（旧フェイスブック）に対し、４億７９００万ユーロ（約８６０億円）を現地メディア８７社に支払うよう命じた。メタが欧州連合（ＥＵ）の個人情報保護規則を守らず、オンライン広告市場で不正競争を行ったと判断した。決定は１９日付。メタは運営するＳＮＳのフェイスブックやインスタグラムで、ＥＵの一般データ保護規則（ＧＤＰＲ）に