20日夜放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（関西ローカル）で、大阪・関西万博の盆踊りで完全燃焼した藤崎マーケット・トキ（40）とレイザーラモンRG（51）のその後をクローズアップした。2人は万博開催の6カ月間、連日のように「よしもとwarai mirai館」で、一般入場客のカラオケに合わせて踊りまくる「カラオケ盆踊り」に参加した。「初日、踊ってみて『これが6カ月も続くのか』『吉本やめよう』と思うほど大変でし