テレビ東京田中瞳アナウンサー（29）が21日までにX（旧ツイッター）を更新。結婚を発表したことで一部から「心無いコメント」が寄せられた当時を振り返った。田中アナは「本を出させていただいてから、今日でちょうど1年だそうです」と、初フォト＆エッセー「瞳のまにまに」（講談社）の発売から1年となったことに言及。続けて「そういえば当時、結婚を公表してから本を出したことに対してどうしてか心無いコメントがいくつか届き