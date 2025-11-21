俳優成田凌（31）が21日、西銀座チャンスセンター前で、「年末ジャンボ宝くじ」「年末ジャンボミニ」発売記念イベントに登壇した。年末ジャンボは、1等・前後賞合わせて10億円、年末ジャンボミニは1等・前後賞合わせて5000万円。いずれも1枚300円で、21日から販売される。この日、同販売所には朝早くから長蛇の列が形成された。午前8時30分の販売開始を、司会の合図に合わせてカウントダウン。大きな拍手が起きる中、“夢を買う”