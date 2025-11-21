「吉本の美容番長」ことお笑いタレントのシルク（年齢非公表）が21日までにブログを更新。高市早苗首相の台湾有事をめぐる国会答弁に端を発した日中関係の悪化に言及した。シルクは、中国政府が日本への渡航を自粛するよう勧告していることや、日本産水産物の輸入手続きを停止したことを受け、「レアア−スの輸出規制なんてありえるよ。挙げたコブシはおろさない国ですし、、世界シェア9割だしね」と推測。「トランプ様も日本は友