木村拓哉（53）が20日放送のテレビ東京系「秋山ロケの地図」に出演。同局で初となる単独出演を果たした。木村は同番組のファンと公言しており、ロバート秋山竜次をゲストに招いた自身のラジオで出演を伝えていた。番組スタッフが木村とのロケが決定した秋山に経緯を説明した場面も収録。秋山は「オファーしたでしょ。早すぎない？イカれてるんじゃないかと思ったもん」と番組の動きの早さをつっこんだ。スタッフは「木村拓哉さんは