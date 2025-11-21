【モデルプレス＝2025/11/21】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が11月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。親友のために作ったケーキを公開し、話題を集めている。【写真】17歳辻ちゃん長女「プロ並み」本格的な手作りケーキ◆希空、親友への手作りケーキ公開これまでも本格的な手作りスイーツを多数公開し、その完成度の高さで毎度話題を呼んでいる希空は今回「親友ちゃんの誕生日ケーキ」とつづり、手作り