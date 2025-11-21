笠岡市役所 岡山県笠岡市が2025年12月5日～8日、市民税や固定資産税など地方税の滞納者から差し押さえた物品を売却する公売会を笠岡市中央公民館で開きます。 債権の回収を図り、期限内納付をを促すのが目的です。 公売にかけるのは、税滞納者から差し押さえたテレビ、オーディオ機器、フィギュア、軽自動車など44点の予定です。 売却は入札方式で行われます。見積価額以上の希望額を入札書に記入し、入