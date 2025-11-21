アメリカのホワイトハウスは20日、ウクライナでの停戦実現に向け、ルビオ国務長官らが先週、ウクライナ側と和平案について協議したことを明らかにしました。アメリカメディアなどはウクライナでの停戦実現に向け、アメリカがウクライナに対し領土の割譲や軍の規模の制限など大幅な譲歩を迫る和平案を受け入れるよう求めたと報じています。これに対しホワイトハウスのレビット報道官は20日、和平案をめぐりロシアだけでなくウクライ