東京商工会議所が、国内外の企業が新たな商機を見つける場として注目されるBtoB総合展示会「ビジネスチャンス EXPO in TOKYO」を、2025年11月26日と27日の2日間、東京ビッグサイト東6ホールで開催します。今年は約340社・団体が出展し、中小企業ならではの独創的な商材から、未来の産業を形づくる先端テクノロジーまで、幅広い製品・サービスが集結。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】会場内では、主催者企画