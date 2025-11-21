６月３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督を悼み、「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。祭壇は太陽のように野球界や日本を照らし続けた長嶋さんをイメージして作られ、背番号にちなんで３万３３３３本の花が飾られた。多くの球界、メディア界、スポーツ会、芸能界などの関係者が参会。開会後に黙とう、長嶋さんの野球人生を収録した特別映像も上映された