エジプト出身のタレント、フィフィが21日までにX（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相の台湾有事に関する国会答弁をめぐる騒動について私見を述べた。「あーあ、高市がやっちゃった…じゃないんだよ、反日国家にも関わらず、これまで中国に媚びへつらってやってきた政権のツケが回ってきただけなんだよ」と指摘。別の投稿で「これまでを軌道修正して、まともな日本、強い日本、自立した日本になる事を心底嫌う方々がいますが、日