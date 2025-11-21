政府が見直しを検討している医療保険の給付範囲。その中で対象の一つと目されているのが、市販薬と同じ成分や効能を持つ「OTC類似薬」の保険適用の除外です。三重県保険医協会が開業医らを対象にアンケート調査を行ったところ、約7割が「保険外し」に反対していることが分かりました。OTC類似薬は、医療用医薬品と同じ成分や効能を持ちますが、処方箋なしで購入できる一般用医薬品とは異なり、医師の処方が必要な薬で、解熱鎮痛剤