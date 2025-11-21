秋田市中心部を流れる旭川の岸を歩くクマの映像が、ABSあきたアプリに投稿されました。投稿者によりますと、撮影したのは19日の午前7時ごろです。映像では、千秋矢留町側の旭川の岸を通町方向にゆっくり歩くクマの姿が確認できます。撮影場所はマンションや住宅が立ち並ぶ秋田市の中心部で、19日は大町地区や保戸野地区などでもクマが目撃されたり、防犯カメラでクマの姿がとらえられたりしていました。また、この映像とほぼ同じ時