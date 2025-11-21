インフルエンサーやマルチクリエイターとして活動する留守番ノノカさんは11月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。衝撃ショットを公開し、ファンから心配の声が寄せられています。【写真】原因不明の衝撃ショット「え？アレルギー的な？」ノノカさんは「ヴァネパルこの後これになったからリベンジしに行くわ」とつづり、1枚の写真を投稿。自撮りショットですが、目が大きく腫れているように見えます。ノノカさんは、この投稿に続け