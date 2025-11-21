中国外交部の毛寧報道官は11月20日の定例記者会見で、日本の水産物の対中輸出に関する質問に対し、「中国の関連部門は専門的な評価を行い、法律と規則に基づいて厳格な審査を実施し、当該水産物が中国の基準を満たすよう確保する」と説明した上で、「昨日も述べたように、日本の指導者が台湾など重大な原則問題で誤った発言を行い、中国国民の強い憤りを招いたことで、現状では日本の水産物を中国に輸出しても売り先が見込めない」