三重県の志摩半島を中心とする伊勢志摩国立公園が20日、国立公園指定から79周年を迎えたことを記念して、鳥羽市でイベントが開かれ、将来の「国立公園」のありかたなどについて講演などが行われました。伊勢志摩国立公園は、1946年、戦後初の国立公園に指定され、来年・指定80周年の節目を迎えます。20日は、立教大学大学院で観光学について研究を行っている齋藤進駒さんが「観光地としての伊勢志摩国立公園」と題して講演しました