長崎県警は21日、平戸市志々伎町の民家に20日午前9時30分ごろ、刃物のようなものを所持し金銭を要求した金銭を要求した重要・特異事案について、捜査した結果、そのような事実はなかったことが判明したことを防犯メールで報告した。