現地11月20日、スイスのチューリッヒで、来年３月に開催される2026年北中米ワールドカップ・ヨーロッパ予選プレーオフの組み合わせ抽選会が行われ、以下のカードが決定した。パスA●準決勝１ イタリアvs北アイルランド２ ウェールズvsボスニア・ヘルツェゴビナ●決勝１の勝者vs２の勝者パスB●準決勝３ ウクライナvsスウェーデン４ ポーランドvsアルバニア●決勝３の勝者vs４の勝者パスC●準決勝５ トルコvsルーマニア６ スロバ