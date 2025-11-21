6月3日に89歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が21日、東京ドームで開催された。「ON」として長嶋さんとともに昭和のプロ野球を熱狂させたソフトバンク・王貞治球団会長（85）が「お別れの言葉」を述べた。遺影を笑顔で見上げた。笑顔を返してくれる長嶋さんに向け王氏は「長嶋さん、お元気ですか」と呼びかけた。「この言葉が不謹慎であることは十分承知して