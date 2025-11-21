来夏に開幕が予定されている米国の女子プロ野球リーグ（ＷＰＢＬ）のドラフト会議が２０日（日本時間２１日）に行われ、１巡目（全体２位）で里綾実投手（３５）がロサンゼルスに指名された。里は「私にとってＷＰＢＬの一員になると言うことはかなうことのないと思っていた夢が現実になるということです。全世界の女子野球選手たちのこれからの夢や希望になると思います。開幕まで本当に楽しみで、待ちきれません」とコメント