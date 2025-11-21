今年2月に弁護士らが国に対し、所得税の事業所得等の計算上、保育園等の保育料を「必要経費」（所得税法37条1項）として控除することを認めるよう求めて提起した訴訟の第3回口頭弁論が、18日、東京地裁で開かれた。 従来、課税実務上、保育料は事業と無関係な「家事費」（所得税法45条1項1号）と扱われ必要経費への算入が否定されてきた。しかし、原告は、保育料は「働く親の就労時間を確保するための対価」であると主張し争って