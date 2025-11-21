2025年11月20日放送の情報番組「ひるおび」（TBS系）で子どもを中心に流行しているインフルエンザを特集した。ひなた在宅クリニック山王の田代和馬院長は「今年は1〜2か月早いペースで流行が始まっている異例の事態。乾燥が進めば来週以降さらなる感染拡大の可能性もある」と警告を発する。眞鍋かをり「毎週お知らせがくる」顕著なのが、子どもを中心に感染が拡大していることだ。学年閉鎖、学級閉鎖の数も増え続けている。小学生