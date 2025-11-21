学歴詐称疑惑を指摘され、市議会の不信任決議により失職した静岡県伊東市の田久保真紀前市長が、失職に伴う市長選への出馬を正式に表明した。報道によると、田久保氏は記者会見で「もう一度任せていただけるのであれば、チャレンジしたい」と述べ、再び市長になることを目指すという。SNSでは「また出るのね」というネガティブな反応が少なくないが、応援する声もあがっている。田久保氏は、市の広報誌で「東洋大学卒業」と紹介し