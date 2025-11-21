プレミアリーグ2025-26序盤の明暗（１）ビッグクラブ編今季のリーグ序盤戦3カ月で、最大の驚きとともに好スタートを切ったのが、サンダーランドである。近ごろのプレミアリーグは昇格組が軒並み苦戦し、昨シーズンはレスター、イプスウィッチ、サウサンプトンが、一昨シーズンもルートン、バーンリー、シェフィールド・ユナイテッドがわずか1年でチャンピオンシップ（実質イングランド2部）に逆戻りしている。今シーズンもバ