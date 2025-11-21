東京時間10:25現在 ＮＹ原油先物JAN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝58.48（-0.52-0.88%） ウクライナ和平への期待などが昨日NY市場でも売りを誘った原油先物はさらに下げている