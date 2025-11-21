東京時間10:24現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝20879.00（-118.00-0.56%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4064.40（+4.40+0.11%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で金先が下げたことで東京金は軟調、NY金時間外は少し戻している