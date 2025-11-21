【SVリーグ】SAGA久光スプリングス 3ー0 Astemoリヴァーレ茨城（11月16日・女子第6節）【映像】ブレイクダンス、顔面レシーブで好プレー連発女子バレーで、リベロがまるで“ブレイクダンス”のような軽やかな身体さばきで好レシーブした直後、今度は実況も驚く顔面レシーブを披露。好プレー連発でアリーナのファンを沸かせた。大同生命SVリーグの女子第6節で、Astemoリヴァーレ茨城はSAGA久光スプリングスと対戦。第1セット10