黄川田仁志こども政策担当相は21日の記者会見で、佐賀市が学童保育の待機児童数を少なく報告していた可能性があることに「（学童保育利用の）ニーズが正しく把握されていなければ誠に遺憾。詳細は確認中」と説明した。