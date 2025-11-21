佐賀市が小学生の放課後の学童保育を巡り、条例で「全学年が対象」としているにもかかわらず、一部の校区で利用を1〜3年生に限定していたことが21日、市への取材で分かった。高学年の利用申請を受け付けず、待機児童をゼロと計上。