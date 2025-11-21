今月亡くなったアメリカのチェイニー元副大統領の追悼式典が行われました。ブッシュ元大統領らが別れの言葉を述べましたが、敵対するトランプ大統領は招待されませんでした。ブッシュ元大統領「ディック・チェイニーは集中力・警戒心・冷静さなど、統領が副大統領に期待する すべてのものを持っていました」3日に84歳で亡くなったチェイニー氏は、2001年から共和党のブッシュ政権で副大統領を務め、イラク戦争を主導、「史上