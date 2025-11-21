メディパルホールディングスは続伸している。２０日、そらいいな（長崎県五島市）が長崎県の離島で実施したドローンでのレベル４飛行による医療用医薬品などの配送実証実験に、メディパルの連結子会社の東七が協力支援したと発表しており、材料視した買いが入っている。東七は医薬品卸であり、今回の実証実験に当たって医療用医薬品の提供や配送条件などに関する助言を行った。 出所：MINKABU PRESS