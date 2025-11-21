ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 「これといった名物がない」定説の埼玉県に、人気のうどんチェーンが… そば・うどん 埼玉県 注目のグルメ トレンド 東洋経済オンライン 「これといった名物がない」定説の埼玉県に、人気のうどんチェーンが存在 2025年11月21日 10時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「これといった名物がない」とされる埼玉県のご当地グルメを筆者が紹介 「武蔵野うどん竹國」では、1150円でうどんや天ぷらが食べ放題だという ソウルフードとしてしっかりと根づき、地元民の胃袋をつかんで離さないそう 記事を読む おすすめ記事 【神宮大会】花巻東が4強 古城Jr.大翔 木製バットで高校通算25号！憧れ「翔平さん」MVP刺激 2025年11月16日 5時10分 大谷翔平の“まさかの行動”が大賞に 遺恨相手に痛快…米識者「ベストリアクション」 2025年11月20日 8時57分 【日本一のイケメン高校生候補】九州・沖縄エリア代表：榎田一王＜男子高生ミスターコン2025 ファイナリスト連載＞ 2025年11月18日 17時15分 【U18日清食品トップリーグ男子スタッツ】福岡大附大濠の本田が得点ランクトップ…東山の佐藤も好成績を残す 2025年11月18日 16時49分 ドジャース・大谷 V3へすでに始動!? 愛犬デコピンとランニング 2025年11月12日 1時30分