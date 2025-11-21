歌手の相川七瀬（50）が21日、自身のインスタグラムを更新。ドラマーの次男との親子ショットを披露した。相川は01年に長男、07年に次男、12年に長女を出産し、中でも18歳になった次男の益子凛生（りお）は今年度の「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」に出場、ドラマーとしての顔もあり相川のバックバンドでドラムを担当している。この日は「いつもお世話になっているGAPのプレスルームに、次男とお邪魔してきました」