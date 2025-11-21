»°Âë¤Î¿¹¥¸¥Ö¥êÈþ½Ñ´Û¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤Î³èÆ°20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿±Ç²èº×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£Åìµþ¡¦Bunkamura ¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«µÜ²¼¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î16¡Á29Æü¤Î2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¸·Áª¤·¤¿4¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜºê½Ù´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤ò¤ä¤ë¤ä¤Ä¤Ï¸«¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¿·¯ Ä®¤Ë¹Ô¤¯¡×À¤³¦¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¥¸¥Ö¥êÈþ½Ñ´Û¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¹­¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡Ö»°Âë¤Î¿¹¥¸¥Ö¥êÈþ½Ñ´Û¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ