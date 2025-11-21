米女子ゴルフツアー今季最終戦「ＣＭＥツアー選手権」初日（２０日＝日本時間２１日、フロリダ州ネープルズのティブロンＧＣ＝パー７２）、日本開催の「ＴＯＴＯジャパンクラシック」を制覇した畑岡奈紗（２６＝アビームコンサルティング）が６７で回り、３打差の３位と好発進し、勝みなみ（２７＝明治安田）は５バーディー、２ボギーの６９で回り首位と５打差の１６位だった。勝は「２番（パー４）で左に曲げてボギーだったの