スピードスケート・ショートトラックのワールドツアー（WT）第3戦は20日、ポーランドのグダニスクで行われ、男子1500メートルで宮田将吾（日本通運）吉永一貴（トヨタ自動車）が準決勝に進んだ。男子500メートルで宮田、吉永、女子1000メートルで中島未莉、平井亜実（ともにトヨタ自動車）が準々決勝に進出。リレーの日本は混合と女子3000メートルでともに準決勝に進んだ。（共同）