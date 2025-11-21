サッポロビールが販売を中止する「ヱビスビール」の歳暮セットサッポロビールは21日、歳暮用セットの販売を全国で中止すると発表した。サイバー攻撃によるシステム障害でアサヒビールの出荷が減った影響で、想定を上回る注文があったため。手作業で缶を箱詰めしており、需要の急増に追い付かないと判断した。販売を中止するのは、主力ビール「ヱビスビール」や「黒ラベル」の歳暮セット。新潟限定で販売しているセット商品も中